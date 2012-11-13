Яценюк і Турчинов пробиваються до Тимошенко

Харків. 13 листопада. УНІАН. Лідери Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов сьогодні спробують зустрітися з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

А.Яценюк та О.Турчинов одразу після судового засідання у справі щодо ЄЕСУ вже приїжджали в ЦКЛ «Укрзалізниці». На цей час вони від’їхали від лікарні, але повернуться близько 12-ї та спробують провести зустріч з екс-прем’єром.

У ці хвилини перед прохідною харківської лікарні зібралися близько 40 прихильників Ю.Тимошенко. Люди тримають прапори ВО «Батьківщина» та банери з написами: «Юлі волю», «Юля, ми з тобою», «Революція».

В цей час вхід на територію ЦКЛ «Укрзалізниці» охороняють близько 10 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, восени цього року А.Яценюк та О.Турчинов уже двічі відвідували Ю.Тимошенко в лікарні у Харкові.

На знімку: А.Яценюк і О.Турчинов прямують на зустріч з Ю.Тимошенко (жовтень, 2012 р.).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА