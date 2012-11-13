Добкін вручив аграріям нагороди

Харків. 13 листопада. УНІАН. Аграрії Зачепилівського району отримали нагороди з нагоди Дня працівника сільського господарства.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, нагороди вручив сьогодні під час робочої поїздки до Зачепилівського району губернатор Михайло Добкін.

Губернатор, а також голова Харківської облради Сергій Чернов та директор Департаменту агропромислового розвитку ХОДА Віталій Панов оглянули тваринницький комплекс ПСП імені Фрунзе в селі Бердянка.

М.Добкін подякував працівникам підприємства за їхню працю та вручив Подяки голови Харківської облдержадміністрації доярці Інні Дем’яненко та виконавчому директору ПСП ім. Фрунзе Анатолію Трохимцю. Як зазначив М.Добкін, це перші у цьому році нагороди, вручені з нагоди Дня працівника сільського господарства.

Як повідомив генеральний директор ПСП ім. Фрунзе Іван Глянь, підприємство впроваджує новітні технології у виробництво свинини, і найближчим часом поголів’я має досягти 3 тисяч голів. Введення в дію сучасного приміщення для 60 свиноматок дозволить отримувати здоровий молодняк поросят протягом всього року.

Також у агрофірмі інтенсивно розвивається молочна галузь. Два роки тому введено в дію молочний комплекс з повною автоматизацією процесу доїння і транспортування продукції. Нині тут утримується 300 дійних корів, до 2013 року поголів’я планується збільшити до 400.

У ході поїздки до Зачепилівського району губернатор М.Добкін ознайомиться з нововведеннями в роботі ПСП ім. Фрунзе, огляне виробничі потужності ТОВ «Агро Ленд», а також реконструйовані приміщення для утримання тварин і поля озимих.