У лікарню до Тимошенко прибули лідери опозиції

Харків. 13 листопада. УНІАН. У Центральну клінічну лікарню «УкрзалізниціЦ у Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем`єр Ю.Тимошенко, прибули лідери Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Микола Томенко та В`ячеслав Кириленко.

Як передає кореспондент УНІАН, о 13.00 депутати зашли на територію медичного закладу.

Лідери опозиції не сказали журналістам, чи отримали вони дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко.

У прес-службі ВО «Батьківщини» також не змогли пояснити, чи мають лідери опозиції дозвіл на зустріч.

У ці хвилини перед прохідною до лікарні проходить мітинг прихильників Ю.Тимошенко.

Близько 70 осіб тримають символіку ВО «Батьківщина», національні пропори, а також транспаранти із написами: «Юлі - волю!», «Юля, ми з тобою!».

Прихильники Ю.Тимошенко зустріли лідерів опозиції вигуками: «Юля, ми з тобою!», «Юлі - волю!».

Нагадаємо, що близько години тому до ЦКЛ «Укрзалізниці» прибули захисники Ю.Тимошенко народні депутати Сергій Власенко та Андрій Кожем`якін.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА