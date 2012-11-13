Лідери опозиції просять Тимошенко припинити голодування

Харків. 13 листопада. УНІАН. Захисники передали екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко спільне звернення опозиційних партій «Батьківщина», «Свобода» й «УДАР» з проханням припинити голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, в стаціонарі якої знаходиться Ю.Тимошенко, сказав журналістам один із лідерів Об’єднаної опозиції Олександр Турчинов.

Він зазначив, що лідери опозиції не змогли зустрітися з екс-прем’єром, оскільки Ю.Тимошенко вже вичерпала ліміт короткострокових побачень на цей місяць.

О.Турчинов зазначив, що до Ю.Тимошенко потрапили тільки її захисники Андрій Кожем’якін та Сергій Сас.

«Наші однопартійці вийшли від Юлії Володимирівни, де вони від Об’єднаної опозиції - «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу» - передали звернення до Ю.Тимошенко з величезним проханням припинити голодування», - сказав О.Турчинов.

У свою чергу А.Кожем’якін зазначив, що Ю.Тимошенко голодує вже 16-й день поспіль, депутат висловив побоювання за її здоров’я.

«Незважаючи на її бойовий настрій, вона все ж таки виглядає як людина, яка 16-й день голодує. Я, чесно кажучи, побоююсь, і сказав колегам, що можуть бути будь-які наслідки цього голодування», - додав А.Кожем’якін.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко найближчим часом ухвалить рішення за зверненням Об’єднаної опозиції й оголосить його через своїх адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко, яка проходить курс лікування у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці», на знак протесту проти фальсифікацій результатів виборів оголосила безстрокове голодування.

12 листопада захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр не збирається припиняти голодування.

Того ж дня ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та партія «УДАР Віталія Кличка» закликали екс-прем’єра припинити голодування.

«Ваша мужність завжди слугувала і слугує нам прикладом та надихає нас в боротьбі з режимом Януковича. Ви потрібні Україні, власній родині, всім нам. Ваша боротьба та й саме Ваше існування є загрозою для влади, від якої вона була б рада позбавитися в найгірший спосіб. Ми закликаємо Вас – не дайте їм цього зробити з Вами, вийдіть з голодування, не йдіть на найбільшу жертву. Впевнені: до цього прохання приєднаються мільйони й мільйони українців та інших людей доброї волі», - йдеться у зверненні.