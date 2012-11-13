Харківська область на 100% готова до зими - Добкін

Харків. 13 листопада. УНІАН. Харківська область на 100% готова до зими, якою б сніжною і холодною вона не була.

Про це сьогодні за підсумками поїздки до Зачепилівського району сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, утримання дорожньої мережі - це не просто безпечне пересування в зимовий період, а ще й можливість подовжити життя асфальтовому покриттю.

«Гарне обслуговування окружної дороги навколо Харкова показало, що без проблем сьогоднішні технології дозволяють продовжувати життя дорогам на строк до 10 років. Тому особлива увага приділяється розчищенню доріг від снігу, і на особливо аварійно-небезпечних ділянках, на підйомах і затяжних спусках розсипається піщано-сольова суміш, чергують бригади обласного та районних автодоріг», - сказав М.Добкін.

«Ми сьогодні на 100% готові до зими, якою б сніжною і холодною вона не була», - заявив він.