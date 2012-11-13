Добкін обіцяє підтримку малому бізнесу

Харків. 13 листопада. УНІАН. Представникам малого бізнесу будуть виділяти кредити з мінімальною процентною ставкою.

Про це заявив сьогодні на брифінгу за підсумками поїздки до Зачепилівського району голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

«Я гадаю, що ми створимо такий фонд, де будемо мати можливість видавати кредити на суму до 10 млн. грн. під ставку 3-5% річних. У нас дуже багато талановитих людей, які за відсутності фінансування і при нинішніх процентних ставках по кредитах до 20% річних не в змозі з нуля створити бізнес», - сказав М.Добкін.

Він також зазначив, що проекти повинні мати чітку спрямованість, оскільки частина цих коштів призначена на підтримку малого бізнесу в містах, а частина - в сільській місцевості.

Крім цього, повідомляє сайт, М.Добкін провів переговори в Києві з представниками іноземного бізнесу, які домоглися успіху в аналогічній діяльності в інших державах.

«Представники іноземного бізнесу готові на безоплатній основі надавати нам фахівців, які будуть через брифінги, лекції, круглі столи ділитися досвідом того, як вони проходили цей шлях у себе на батьківщині десятки років тому», - повідомив губернатор.

Він підкреслив, що керівництво облдержадміністрації ближче підійде до цього питання на початку наступного року. Тоді буде можливість не на словах, а на ділі підтримати малий бізнес і відкрити низку нових підприємств.