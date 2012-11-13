Харківські депутати хочуть працювати у 8 комітетах Верховної Ради - Добкін

Харків. 13 листопада. УНІАН. Харківська область планує делегувати новобраних народних депутатів до восьми комітетів Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи закрите засідання з новообраними народними депутатами від Харківської області.

За його словами, харківські депутати виявляють інтерес до роботи в комітетах з питань транспорту, палива і енергетики, промисловості, банківської діяльності, охорони здоров`я, а також у регламентному комітеті та комітеті з місцевого самоврядування.

Характеризуючи обранців від Харківщини, М.Добкін відмітив згуртованість нової команди депутатів, а також вказав на інтерес області до певних напрямків парламентської роботи.

«У мене величезні сподівання на роботу цієї команди. Я бачу зворотну реакцію: всі рвуться в бій, хочуть зробити так, щоб їм не було соромно приїжджати на Слобожанщину, дивитися людям у вічі і відповідати за свої обіцянки. Зокрема, ми будемо робити головний упор на бюджетний комітет, тому що це основа основ взаємовідносин Верховної Ради, місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, на виборах до Верховної ради України, які відбулися 28 жовтня ц.р., в усіх 14 одномандатних округах Харківської області перемогу здобули представники Партії регіонів.