Яценюк: є проблеми єврорегіонів Сходу

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає Харківщину певним прикладом того, як треба співпрацювати на міжрегіональному рівні.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав А. ЯЦЕНЮК , виступаючи на нараді з керівниками прикордонних областей України, як пройшла у Харкові.

Зокрема, за словами міністра, «Єврорегіон «Слобожанський» може визначатися як кращий єврорегіон України».

Водночас, зазначив А.ЯЦЕНЮК, досі залишається невирішеним великий пласт проблем єврорегіонів у Східній частині України. За словами міністра, у цьому регіоні немає механізму фінансування єврорегіонів, немає чітких пріоритетів, цілей і завдань, крім того, є необхідність нормативно-правового регулювання у законі «Про прикордонне співробітництво» повноважень місцевих органів влади.

«Але це блок питань, які необхідно буде виносити на розгляд як нового уряду, так і нової Верховної Ради», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.