Добкін – Луценку: ти сам хворий

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував висловлювання одного з лідерів «Нашої України – Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА, який нещодавно в ефірі 5 каналу запропонував мерам Києва і Харкова «здати кров» і пройти тест на вживання наркотиків.

«Всі ознаки прогресуючого захворювання – на обличчі ЛУЦЕНКА», - сказав М.ДОБКІН у коментарі, розміщеному на сайті Харківської міськради.

«Давно ходять чутки, що Юрій Віталійович ЛУЦЕНКО не служив у лавах Радянської Армії через статтю 7-Б (шизофренія). Я не можу ні підтвердити, ні спростувати ці чутки», - сказав М.ДОБКІН.

«Однак, - додав він, - можу порадити панові ЛУЦЕНКУ приїхати до Харкова, де працюють одні з кращих психіатрів України. Ми допоможемо йому проти обстеження, а при необхідності – й курс лікування».

«Аби країна не втратила «видатного політика», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляли київські видання, днями, виступаючи на 5 каналі Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що буде домагатися нових виборів мерів у Києві та Харкові.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що ці міста очолюють «два коксохімічних» мера.

«Я готовий запросити в цю студію мерів Києва і Харкова і здати кров. Я гарантую результат», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО в ефірі 5 каналу, пропонуючи градоначальникам пройти тест на вживання наркотиків.