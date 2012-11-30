Добкін попередив, що деяким головам РДА доведеться шукати іншу роботу

Харків. 30 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін дав керівникам районів доручення до 15 січня надати першочергові містобудівні документи. Йдеться про райони, де й досі не оновлені схеми районів та генеральні плани міст.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, проблема була розглянута в ході спільного засідання колегії ХОДА та Харківської регіональної Ради.

Було наголошено, що на цей час відповідна робота не розпочата в Нововодолазькому, Куп`янському, Валківському, Краснокутському та Дергачівському районах. Основна причина – брак бюджетних коштів. З нового року в містах та районах Харківської області, де не оновлена містобудівна документація, стане неможливим проведення будь-яких дій, пов`язаних з виділенням земельних ділянок та зміною призначення землі.

«Якщо не буде проведена хоча б первинна робота, з 1 січня ви повністю зупинитеся в реалізації будь-якої субвенції, спрямованої на відновлення і ремонт соціальних об`єктів. Не можна допустити, щоб десь у нас не було можливості освоювати кошти через недоробки керівництва», - сказав М.Добкін.

Губернатор наголосив при цьому, що буде посилена персональна відповідальність керівників тих районів, де робота зі складання містобудівних документів ведеться не на належному рівні.