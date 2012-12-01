Металіст завершив осінній сезон на 4 місці

Харків. 1 грудня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 18-го туру Прем’єр-Ліги завдав поразки запорізькому Металургу.

Матч, що пройшов у суботу на стадіоні «Славутич-Арена» у Запоріжжі, завершився з рахунком 3:1 на користь Металіста.

У харків’ян голи забили Голи: Едмар (17), Хав`єр (51) та Березовчук (62), у Металурга - Пісоцький (35).

Склад Металіста: Горяїнов - Вільягра, Березовчук, Папа, Пшеничних, Едмар, к (Шарпар 90), Бланко, Марлос (Вілліан 70), Хав`єр, Тайсон, Крістальдо (Фініньо 86). Запас: Шуховцев - Ребенок, Торсигльєрі, Шелаєв.

Набравши у 18 турах 36 очок, Металіст посідає 4-те місце в Турнірній таблиці національної першості. Лідирує Шахтар - 51 очко. На другому міці Дніпро - 38, на третьому - Динамо (37).

Наступний тур - у березні 2013 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА