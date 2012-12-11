Українець намагався вивезти в Росію 14 мішків волоських горіхів

Харків.11 грудня. УНІАН. На східному державному кордоні України припинено спробу незаконного вивезення в Росію партії волоських горіхів.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 10 грудня прикордонниками відділу «Краснодон» в Луганській області за 100 м від державного кордону був затриманий автомобіль «УАЗ», у якому громадянин України намагався провезти через кордон 14 мішків з волоськими горіхами.

Порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП, вилучений вантаж передано співробітникам митниці.