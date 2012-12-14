Kharkiv Palace 5* - рік після презентації

Харків 14 грудня. УНІАН. Перший гранд-готель Харкова, п`ятизірковий Kharkiv Palace 5*, цього тижня відзначає рік з дня презентації проекту почесним гостям.

Представники УЄФА високо оцінили проект, відзначивши його повну відповідність вимогам, що пред`являються до об`єктів Євро-2012 і підкресливши рекордні для світової практики терміни будівництва.

За минулий період часу готель вийшов на планові показники розвитку. Почавши операційну діяльність в лютому цього року, Kharkiv Palace 5* неодноразово приймав високопоставлених гостей, урядові делегації, світових зірок шоу-бізнесу, а також забезпечив організацію багатьох конференцій, форумів, конкурсів та інших важливих заходів. Як і було заплановано, під час проведення матчів Євро-2012 тут знаходилася штаб-квартира УЄФА і розміщувалися цільові групи турніру.

Компанія DCH, завдяки якій був реалізований проект створення готелю Kharkiv Palace 5*, і готельний оператор «Прем’єр Інтернешнл» високо оцінюють результати 2012 р. Як неодноразово підкреслював власник DCH Олександр Ярославський, готель став окрасою Харкова і повністю виправдав його очікування як інвестора.

У свою чергу, Олег Болотов, керівник «Прем’єр Інтернешнл» відзначив: «Ми задоволені, що у нас, як готельного оператора, в колекції розкішних готелів України «Прем`єр Готелі» в управлінні з`явився ще один шикарний готель, який відповідає всім сучасним міжнародним вимогам щодо технічного оснащення та інфраструктури. Ми докладемо максимум зусиль, щоб сервіс в Kharkiv Palace 5* відповідав світовим стандартам 5-звездочних готелів».

Як повідомляв УНІАН, Kharkiv Palace 5* - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012, перший у місті готель, який від самого початку спроектований за «п`ятизірковими» міжнародними стандартами. Проект будівництва реалізований групою DCH. Готель знаходиться під управлінням готельного оператора «Прем`єр Інтернешнл». Обсяг інвестицій в створення готелю становить 126 млн дол.

Довідка УНІАН. Готель розрахований на 180 номерів. Готельний комплекс включає підземний рівень (паркінг на 54 місця) та 11 наземних поверхів. На першому поверсі Kharkiv Palace 5* розташовані лобі-бар, торгові іта розважальні заклади, віденський ресторан «Amadeus». На другому поверсі - ресторан тихоокеанської кухні «Pacific Spoon», багатофункціональні зали, бізнес-центр та адміністративні приміщення готелю. З 3 по 10 поверхи розміщуються готельні номери, у тому числі і 3-кімнатні президентські апартаменти на Представницькому поверсі. На останньому поверсі знаходиться SPA-центр та панорамний ресторан «Sky Lounge» з виглядом на площу Свободи.

На знімках: (вгорі) Олександр Ярославсьий і Маркіян Лубківський підписують договір щодо розміщення штаб-квартири УЄФА в готелі Kharkiv Palace 5* на період Євро-2012; презентація готелю грпою DCH.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА