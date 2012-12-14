Власенко пояснив, чому його не пустили за кордон

Харків. 14 грудня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко переконаний, що його не випускають за межі країни, щоб не допустити до виконання належних процедур за скаргою Ю.Тимошенко в Європейському суді з прав людини.

Про це, коментуючи інформацію про начебто своє затримання, сказав УНІАН сам С.Власенко.

«Це все робилося з одною метою: не допустити в будь-якій формі моєї участі в справах у ЄСПЛ. Розуміючи, що в коло моїх обов’язків входить дотримання процедур, пов’язаних із подачею заяв, а ряд цих процедур відбувається в Європі, вони, прямо порушуючи закон, використовуючи для цього абсолютно надумані причини, обмежують мої права», - сказав С.Власенко.

Захисник вважає, що прикордонна служба не мала права заважати його вильоту за межі України, оскільки для цього не було відповідного рішення Верховної ради України.

«Прикордонники мене не допустили, сказавши, що є якесь судове рішення, яке забороняє мені покидати територію України. При цьому я цитував їм ч. 2 ст 27 Закону України «Про статус народного депутата». Будь-які обмеження, я цитую, «допускаються лише у разі, коли Верховною радою України надано згоду». Тобто яке б там рішення вони не придумали – це їхні проблеми. Але судове рішення не може виноситися, а, по-друге, воно не є підставою для будь-якого обмеження прав народного депутата. Для цього повинно бути рішення Верховної Ради. В цьому сенс депутатської недоторканності», - заявив С.Власенко.

Він зазначив, що процедура тимчасового обмеження права на виїзд, згідно із законом, може застосовуватися, якщо «особа може втекти за кордон, щоб не виконувати рішення суду». «Але вони не дочекаються, що я втечу від них за кордон», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що в понеділок він має намір подати депутатські звернення із вимогою розібратися та пояснити ситуацію до Державної прикордонної служби України, до Генеральної прокуратури України та до Державної виконавчої служби України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у пресі з’явилася інформація про те, що С.Власенка затримали в аеропорту «Бориспіль» начебто через невиплату аліментів його колишній дружині Наталії Окунській.