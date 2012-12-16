Міліція підтверджує загибель людей під час вибуху в Харкові
20:34, 16 грудня 2012Харьків
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«Є загиблі та постраждалі особи»
Харків. 16 грудня. УНІАН. Міліція підтверджує загибель людей під час вибуху в багатоповерхівці у Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту Головного управління МВС України в Харківській області, під час виїзду працівники міліції встановили, що за адресою проспект Московський, 248-Г, де в одній з квартир житлового будинку стався вибух, «є загиблі та постраждалі особи».
За даними міліції, вибух стався близько 18-ї години.
Працівники міліції провадять подальшу перевірку за цим фактом.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією очевидця події, внаслідок вибуху, ймовірно газу, загинуло двоє людей.
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