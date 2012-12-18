Завтра на сході можливий сніг

Харків. 18 грудня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться морозна погода, в деяких областях очікуються невеликі снігопади.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 19 грудня буде холодна погода з температурою вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу; на півночі Лівобережжя вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу; у південних областях вночі 5-10°, вдень 3-8° морозу; у Криму та місцями на Закарпатті вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла, на Південному узбережжі Криму до 7°.

У південній частині, східних та західних областях невеликий сніг, в Криму з дощем; на півдні місцями хуртовини, вдень подекуди ожеледь; на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний та східний (у західних областях південно-східний), 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 17-22 м/с, в південній частині 25-30 м/с.

У Київській області завтра холодна погода з температурою вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.

У столиці вночі 13-15°, вдень 9-11° морозу. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.