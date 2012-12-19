У Харкові пройшов офіцерський бал

Харків. 19 грудня. УНІАН. У вівторок у Харкові відбувся традиційний офіцерський бал, який з 2007 року щорічно проводиться на честь Збройних сил України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, зі святом військових Харківської області привітали губернатор Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, начальник Харківського військового гарнізону Олексій Середа, а також керівники підрозділів Збройних сил та силових відомств регіону.

«Традиційно з 2007 року в Харкові, крок за кроком відроджуючи традиції і велич української армії, проводиться безліч заходів. Серед них особливо вирізняється офіцерський бал, який відродився в нашому місті, став доброю традицією і дозволяє нам до свята Дня збройних сил України збирати тих, хто не тільки вміє вірно служити Батьківщині, хто обрав для себе дуже складну, відповідальну і благородну професію, а й тих, хто любить добре і весело проводити час. Я дуже радий сьогодні всіх вас бачити в цьому залі», - звернувся до учасників балу М.Добкін.

«Я хочу побажати , - сказав він, - професійної удачі тим, хто носить погони і захищає Батьківщину, сімейного благополуччя і щастя вашим родинам, і щоб всі ваші бажання обов`язково здійснювалися».



М.Добкін та Г.Кернес вручили офіцерам обласні та міські нагороди.

Офіцерський бал проводиться в Харкові вже вшосте, у ньому взяли участь понад 500 військовослужбовців з дружинами. Всі учасники балу - військовослужбовці Харківського гарнізону, які представляють різні види військ.

Фото прес-служби ХОДА