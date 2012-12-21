У Харкові за тиждень з обмороженнями госпіталізували 28 осіб

Харків.21 грудня. УНІАН. Внаслідок сильних холодів за тиждень у Харкові з обмороженнями госпіталізували 28 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Міський центр здоров`я, в числі госпіталізованих п`ятеро безхатченків та одна дитина.

Всього ж, за даними Центру, обмороження різної ступені тяжкості за тиждень отримала 41 людина.

Також відзначається, що за період з 13 по 19 грудня травмувались 1360 харків`ян, у тому числі 660 на вулицях міста.

Як повідомляв УНІАН, у населених пунктах Харківської області відкрито 185 пунктів обігріву, з них 6 наметових та 179 стаціонарних. За останню добу по допомогу звернулося 153 людини. Всього за період холодів по допомогу звернулось 396 осіб.

У Харкові, з початку роботи пунктів обігріву, починаючи з 17 грудня, пункти обігріву відвідали 366 мешканців міста.