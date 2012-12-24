Облрада буде думати, перш ніж передати стадіон «Металіст» місту

Харків. 24 грудня. УНІАН. Рішення стосовно Харківського обласного спортивного комплексу «Металіст» має бути виваженим та обґрунтованим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, про заявив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Він наголосив, що звернення депутатів Харківської міської ради про передачу стадіону в комунальну власність Харкова обов’язково буде обговорене на засіданнях постійних комісій облради, і лише після цього буде ухвалюватися рішення.

«Це рішення в жодному разі не ухвалюватиметься одноосібно. Зваживши всі точки зору, дійдемо висновку що вигідно, зокрема, для бюджету, які кошти нам потрібні для утримання цього комплексу. Необхідно проаналізувати показники фінансово-економічної діяльності, адже, безумовно, цей об’єкт дуже великий та вимагає значного обсягу коштів. Він має працювати не лише на себе, а й приносити користь бюджету, як області, так і міста Харкова», - сказав С.Чернов.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

19 грудня 2012 року депутати Харківської міськради звернулися до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова.

20 грудня в інтерв`ю Ua.championat.com президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв`язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

Раніше президент ФК «Металіст» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.

В інтерв`ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені.

Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.

У свою Г.Кернес заявив, що стадіон використовується неефективно, а О.Ярославський, не маючи на це юридичного права, монополізував право експлуатації арени.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, не виключив можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА