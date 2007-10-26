”Жіноча школа НАТО” у Харкові

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Харківському Національному університеті імені В.Каразіна почав роботу Всеукраїнський форум «Жіноча школа НАТО - школа відповідальної жінки».

«Ученицями» школи НАТО сталі жінки з числа лідерів громадської думки - вчителі, бібліотекарі, журналістки, громадські діячки і чиновниці з малих міст східних регіонів України і АР Крим. Їм належить познайомитися з Організацією Північно-Атлантичного договору в ході спеціальної відеоконференції зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, а потім - на теоретичних заняттях. Навчання завершиться практикою в країнах НАТО, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Виступаючи перед учасниками форуму, заступник губернатора Людмила БЄЛОВА підкреслила важливість того, що жіноча школа почала свою діяльність саме на Харківщині - східному регіоні України. Оскільки в міру просування до східних і південних кордонів України обізнаність української громадськості про НАТО і підтримка євроатлантичних амбіцій зменшується.

«Думаю, що цими днями ви зможете з’ясувати переваги вступу або не вступу України до НАТО, оцінити вплив цього на життя пересічного громадянина, - сказала Л.БЄЛОВА. - Хто володіє інформацією - той володіє світом. Без сумніву сьогодні буде йти мова про стратегію держави - вибір майбутнього України та темпи становлення громадянського суспільства, несумісного з авторитаризмом, порушеннями прав людини та громадянина, корупцією, бідністю, соціальною несправедливістю, в чому і полягають основні пріоритети НАТО і ЄС».

Форум організований Харківською облдержадміністрацією, Центром прав людини «Дерево життя» та Харківською жіночою організацією «Крона» при підтримці Центру інформації і документації НАТО в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» і Печенізької райдержадміністрації.