Автопарк «швидкої допомоги» області поповнився новими реанімобілями

Харків. 3 січня. УНІАН. Автопарк екстреної медичної допомоги Харківської області поповнився новими реанімобілями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заступник губернатора Ігор Шурма вручив водіям Служби екстреної медичної допомоги ключі від сучасних автомобілів «швидкої допомоги».

Автопарк поповнили 9 сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму 5, 9 млн грн., з них 4 – автомобілі класу «В» та 4 найвищого класу «С» «реанімобіль» вітчизняного виробника спеціальних автомобілів фірми «КРАС» (м. Київ). Вони були закуплені за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання автотранспорту. Ще 1 автомобіль АШМД-С-4/1 (Renault Master) вартістю 850 тис грн отримано в рамках централізованих заходів від центральних органів влади.

«На сьогодні Служба екстреної медичної допомоги має 244 спеціалізованих автомобілі, але понад 95% з них вичерпали свій ресурс та потребують повного оновлення із переходом на нові сучасні у технічному та функціональному відношенні моделі», - сказав у своєму коментарі І.Шурма.

Довідка прес-служби ХОДА. Автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги класу «В» створений на базі шасі PEUGEOT Boxer, призначений для транспортування хворого або постраждалого і забезпечений устаткуванням для проведення моніторування стану пацієнта та його лікування під час руху за допомогою сучасного обладнання.

Автомобіль швидкої медичної допомоги класу «С» створений на базі шасі Mercedes-Benz Sprinter і призначений для транспортування і здійснення ускладненого догляду та нагляду за пацієнтом із наданням йому екстреної медичної допомоги. Він додатково оснащений апаратами штучної вентиляції легенів для дорослих та дітей із режимом контрольованої вентиляції, контролем тиску кінця видиху, що створює умови для більшого насичення крові киснем та можливістю подачі киснево-повітряної суміші, а також чистого кисню.

Спеціалізовані автомобілі класу «В» та «С» відповідають національному стандарту України та повністю підготовлені для забезпечення екстрених виїздів із наданням медичної допомоги та проведенням інтенсивної терапії силами спеціалістів бригади, у тому числі при прибутті на місце події та під час подальшого транспортування.

Фото прес-служби ХОДА