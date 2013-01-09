Плахотнюк: Тимошенко п’є лише ліки, процедури – не приймає

Харків. 9 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові і яка вчора оголосила акцію непокори, сьогодні приймала ліки, але їй не проводили медичні процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, по це на брифінгу у Харкові повідомив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«При мені їй приносили пігулки, вона приймала. Стосовно медичних процедур, наскільки мені відомо, якщо людина знаходиться постійно в коридорі, то навряд чи з нею можна проводити якісь медичні процедури. Тому, враховуючи, що цілу добу вона там перебуває, я можу припустити, що медичні процедури не проводилися. У коридорі їх провести неможливо», - сказав О.Плахотнюк.

За його словами, Ю.Тимошенко не писала офіційної заяви про відмову від процедур. Однак він висловив припущення, що процедури не будуть проводитися, допоки триватиме акція протесту екс-прем’єра.

«Враховуючи її настрій і її плани на проведення цієї акції, я так гадаю, що вони не будуть проводитися, поки не будуть виконані її вимоги», - зазначив О.Плахотнюк.