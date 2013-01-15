Начальник Качанівської колонії звинувачує нардепів у «нахабній брехні»

Харків. 15 січня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України спростовує заяви народних депутатів про демонтаж відеокамер у палаті екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові.

Як наголошується у переданій УНІАН заяві прес-служба ДПтС, відомство вкотре офіційно заявляє, що в палаті засудженої Ю.Тимошенко завжди було і залишатиметься лише три відеокамери. Про це начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков учора повідомив народним депутатам, які прибули до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові.

«Мене вражають коментарі народних депутатів, які дозволяють собі робити заяви у ЗМІ, підписуючи їх моїм іменем. По-перше, ніхто ніколи не обіцяв знімати ніяких камер у палаті засудженої. І взагалі розмов на цю тему ми не мали. А по-друге, я не піду на порушення закону під їхнім політичним тиском та шквалом брехливих заяв. Ще раз наголошую, що камери у палаті Ю.Тимошенко встановлені законно, як того від нас вимагають нормативні акти, які жодним чином не суперечать міжнародним стандартам», - заявив І.Колпащіков.

Він наголосив, що камер безпосередньо у палаті засудженої лише три.

«Їх три, і так було завжди. І так залишатиметься. Ніколи не було ані прихованих камер, ані в туалетах, ані ще де інде. Поширення нахабної брехні з цього приводу є політичним фарсом, і не більше», - заявив І.Колпащіков.

Начальник колонії, посилаючись на лікарів ЦКЛ, також підтвердив інформацію про те, що Ю.Тимошенко розпочала проходити реабілітаційні процедури.

ДПтС України додатково повідомляє, що станом на 14.15 годину народні депутати України, з якими мала намір зустрітись Ю.Тимошенко, до ЦКЛ не прибули.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де перебуває Ю.Тимошенко, прибули народні депутати від опозиції Олександр Бригинець, Сергій Пашинський, Андрій Павловський, Андрій Шевченко.

Учора і сьогодні вони зустрічалися з начальником Качанівської колонії І.Колпащиковим.

Сьогодні, 15 січня, О.Бригинець заявив, що народним депутатам не дають оглянути умови перебування екс-прем’єр-міністра в колонії та лікарні «Укрзалізниці».

Також сьогодні А.Павловський стверджував, що І.Колпащиков запевнив народних депутатів, що вимоги Ю.Тимошенко, із якими вона почала акцію громадської непокори, виконані.

Посилаючись на слова І.Колпащикова, А.Павловський сказав, що камери відеоспостереження у палаті екс-прем’єра вже зняті.

Довідка УНІАН. 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича вона заявила про узурпацію влади В.Януковичем та проведення в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях». Також екс-прем’єр повідомила, що готова чинити фізичний опір «настільки, наскільки вистачить сил і життя» спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовлялася повертатися в свою палату в лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.