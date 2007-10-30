Облрада скаржиться на порушення під час видобутку корисних копалин

Київ. 30 жовтня. Депутати Харківської облради 30 жовтня на сесії ухвалили звернення до Кабінету міністрів України і прокурора Харківської області з приводу порушень під час видобутку корисних копалин в 4-х районах області – Волчанському, Дергачівському, Зміївському і Харківському.

Державна екологічна інспекція в ході перевірки підприємств, що видобувають пісок і глину, виявила численні порушення при використанні землі в цих районах області. Йдеться про відсутність землевідведень, дозволів на видобування, а також про захоплення земель. За словами голови постійної комісії облради з питань аграрної політики, земельних відносин і природокористування Олега Супруна, через ці порушення бюджет області недоотримав у 2007 р. близько 3 млн. грн.