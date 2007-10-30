Облрада скаржиться на порушення під час видобутку корисних копалин
Проблемою має перейнятися уряд та прокуратура
Київ. 30 жовтня. Депутати Харківської облради 30 жовтня на сесії ухвалили звернення до Кабінету міністрів України і прокурора Харківської області з приводу порушень під час видобутку корисних копалин в 4-х районах області – Волчанському, Дергачівському, Зміївському і Харківському.
Державна екологічна інспекція в ході перевірки підприємств, що видобувають пісок і глину, виявила численні порушення при використанні землі в цих районах області. Йдеться про відсутність землевідведень, дозволів на видобування, а також про захоплення земель. За словами голови постійної комісії облради з питань аграрної політики, земельних відносин і природокористування Олега Супруна, через ці порушення бюджет області недоотримав у 2007 р. близько 3 млн. грн.