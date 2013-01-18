Головлікар ЦКЛ пояснив, що сьогодні відбувалося з Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко перебувала у стані змішаного фізіологічного і медикаментозного сну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею заявив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв, коментуючи поширену захисником Ю.Тимошенко Сергієм Власенком інформацію про критичний стан здоров’я екс-прем’єра.

«Була втома, був епізод посилення болю в спині. У зв’язку з цим ми дали їй препарат знеболювальний та легкий заспокійливий препарат. І, на наш погляд, минула втома і прийом цих препаратів викликали сон. Це був змішаний фізіологічний та медикаментозний сон», - сказав М.Афанасьєв.

Він наголосив, що зараз Ю.Тимошенко вже повернулася у нормальний стан.

«Я розмовляв з нею годину тому, вона перебувала в положенні сидячи, зараз вона пішла в душ і повернулася до звичайного способу життя», - сказав М.Афанасьєв.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.Тимошенко С.Власенко сьогодні на прес-конференції в Харкові заявив, що Ю.Тимошенко знаходиться в критичному стані.

Депутат наголосив, що сьогодні був допущений до Ю.Тимошенко. «Вона була в душовій. Коли я зайшов, я думав - вона померла. Протягом двох хвилин вона мене не впізнавала”, - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко була мертвотно бліда, не реагувала на нього протягом двох хвилин.

С.Власенко зазначив, що одразу викликав головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» М.Афанасьєва. Захисник зазначив, що Ю.Тимошенко були надані медикаменти. За словами С.Власенка, екс-прем’єру поміряний артеріальний тиск, але показники цього вимірювання не виходили за межі норми. За його словами, М.Афанасьєв зазначив, що цей стан Ю.Тимошенко може бути пов’язаний із останніми подіями.

Сьогодні рані вранці трьох народних депутатів-жінок, які з 16 січня перебували в лікарні з Ю.Тимошенко, правоохоронці силоміць винесли з приміщення. Одна з них, Олександра Кужель заявила, що Ю.Тимошенко перебуває у тяжкому стані, вона не може стати на праву ногу.