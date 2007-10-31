Комісія ”регіоналів” перевіряє Картавих

Самусєв своє виключення з ПР не оскаржував

Комісія центрального апарату Партії регіонів працює в Харкові 30-31 жовтня за апеляційною скаргою депутата Харківської міськради В’ячеслава Картавих (фракція ПР). Про це 30 жовтня повідомив журналістам голова Харківського обласного відділення Партії регіонів, голова Харківської облради Василь Салигін. За його інформацією, депутат Харківської облради Віталій Самусєв не подавав апеляцію на своє виключення з партії.

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