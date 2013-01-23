Протягом доби до пунктів обігріву звернулося 22 особи

Харків. 23 січня. УНІАН. Протягом доби до пунктів обігріву в Харківській області звернулося 22 особи.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту.

Згідно з повідомленням, загалом на сьогодні в населених пунктах області діють 189 пунктів обігріву. Всі вони – стаціонарні.

Всього за період холодів по допомогу звернулося 2756 осіб.

На знімку: в одному з пунктів обігріву в Харківській області.

Фото УНІАН

