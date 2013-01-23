В Харківському аеропорту скасовано низку авіарейсів

Харків. 23 січня. УНІАН. Сьогодні через сильну ожеледь в Харківському аеропорту скасовано низку міжнародних та внутрішніх авіарейсів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту Міжнародного аеропорту «Харків», починаючи з ранку, 23 січня, не відбулося 6 міжнародних та внутрішніх рейсів.

Зокрема, пасажири не змогли вилетіти на Москву (рейс 05.10, Шереметьєве), Київ (07.20, Бориспіль), Дубай (08.00), Москву (12.50, Шереметьєве), Москву (12.55, Внукове).

Також сьогодні відмінено рейс на Стамбул, який, згідно з графіком, мав відбутися 16.25.

Крім того, сьогодні до Харкова (о 09.05 за розкладом) не прибув літак з Донецька і Стамбула (14.55), а три рейси з Москви (Внукове), Києва (Жуляни) та Відня (прибуття о11.20, 11,20, 13.25) прибули із запізненням (13.36, 13.53, 13.45 відповідно).