Завтра 70-а річниця політрепресій 1937-38 років
14:51, 01 листопада 2007Харьків
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Низка заходів у Харкові
Як повідомляє сайт міськради, завтра, 2 листопада, у Харкові відбудеться низка заходів, присвячених 70-им роковинам масових політичних репресій 1937-1938 роках.
О 10.00 в Лісопарку відбудеться покладання квітів до Меморіалу жертвам тоталітаризму і політичних репресій.
У бібліотеках районів міста у цей день запланована низка тематичних зустрічей та виставок, лекцій та уроків пам`яті.
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