Завтра 70-а річниця політрепресій 1937-38 років

Як повідомляє сайт міськради, завтра, 2 листопада, у Харкові відбудеться низка заходів, присвячених 70-им роковинам масових політичних репресій 1937-1938 роках.

О 10.00 в Лісопарку відбудеться покладання квітів до Меморіалу жертвам тоталітаризму і політичних репресій.

У бібліотеках районів міста у цей день запланована низка тематичних зустрічей та виставок, лекцій та уроків пам`яті.