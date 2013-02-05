Спостерігачі Європарламенту виїхали з лікарні від Тимошенко

Харків. 5 лютого. УНІАН. Спостерігачі від Європейського парламенту в Україні - колишній Президент Польщі Александр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Пет Кокс залишили територію ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, в стаціонарі якої знаходиться екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 13.50 кортеж автомобілів з чотирьох легковиків та одного мікроавтобусу в супроводі машини ДАІ покинув територію медичного закладу.

Спостерігачі Європарламенту не спілкувалися з пресою за підсумками візиту до харківської лікарні.

Прихильники Ю.Тимошенко зустріли кортеж автомобілів вигуками «Юлі - волю!».

П.Кокс і А.Кваснєвський прибули до лікарні сьогодні близько 11.00.

Як повідомляв УНІАН, місія П.Кокса та А.Кваснєвського працює з червня 2012 року. Вона відстежує ситуацію щодо справ Ю.Тимошенко та інших представників української опозиції і колишніх урядовців.

4 лютого П.Кокс та А.Квасневський відвідували в Менській виправній колонії екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.