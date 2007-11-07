Область завершила збирання цукрового буряку

Харків. 7 листопада. УНІАН. Аграрії Харківської області завершили збирання цукрових буряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, згідно з оперативною інформацією управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій на сьогодні цукрові буряки зібрані на площі 45 тис. га, накопано 1 млн. 172 тис. тонн коренеплодів, при середній урожайності 261 ц/га.

Найвища врожайність зафіксована у господарствах Дергачівського району – 387 ц/га, а також у Чугуївському (343 ц/га) і Великобурлуцькому (330 ц/га) районах. Найнижчі показники у господарств Близнюківського (184 ц/га) і Первомайського (193 ц/га) районів.