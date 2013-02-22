Тренер РК «Олімп» про перспективи регбі в Україні

Харків. 22 лютого. УНІАН. Надання Федерації регбі України (ФРУ) статусу національної відкриває широку перспективу розвитку цього виду спорту в країні.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН колишній багаторічний тренер збірної України з регбі, головний тренер харківського регбійного клубу «Олімп» Валерій Кочанов, коментуючи офіційне повідомлення про присвоєння Федерації регбі України статусу національної.

«Ми чекали на це 20 років, і тому важко переоцінити значення цієї події», - сказав В.Кочанов.

«Передусім, - зазначив він, - це відкриває широку перспективу розвитку, зростання масовості і популярності цього виду спорту в Україні».

Водночас, із включенням регбі-7 до олімпійських видів спорту, наголосив тренер, «ми потрапляємо в «олімпійську сім’ю» і активно включаємося до змагань за участь в Ольпійських іграх, які відбудуться в Ріо-де-Жанейро 2016 року». Але, «що дуже важливо», вважає В.Кочанов, «очікується відповідне фінансування, тобто зміцнення матеріальної бази для розвитку регбі, появи нових регбійних клубів, охоплення цим видом спорту молоді і студентства».

За словами В.Кочанова, останніми роками регбі в Україні розвивався, «сьогодні наша збірна входить до ТОП-12 кращих команд Європи, але наявність лише кількох справді потужних центрів регбі, зокрема в Харкові та Одесі, суттєво гальмувало цей процес».

«Сьогодні ми вступили в якісно новий етап, і, сподіваюся, це незабаром принесе свої плоди», - сказав В.Кочанов.

Як повідомляв УНІАН, Федерація регбі України одержала статус національної. Про це було оголошено на засіданні президії ФРУ.

Довідка УНІАН. Федерація регбі України (ФРУ) створена в 1991 р. До складу Федерації входять регіональні федерації АР Крим, міст Києва і Севастополя, Одеської, Харківської, Донецької, Львівської, Хмельницької, Рівненської, Івано-франківської, Тернопільської, Дніпропетровської та Київської областей. ФРУ об`єднує понад 5000 спортсменів різного віку.

Проводяться Чемпіонат та Кубок України з регбі-15 серед дорослих команд (суперліги, вищої та першої ліг), чемпіонат України з регбі-7, а також чемпіонати України з регбі-15 та регбі-7 серед молоді, юнаків та юніорів. Національна збірна команда країни з регбі-15 виступає в дивізіоні «1В» Кубка Європейських Націй, національна збірна України з регбі-7 входить до ТОП-12 найсильніших команд Європи. Національна збірна України з регбі-7 серед жінок також входить до ТОП-12 кращих команд континенту.

Валерій Кочанов, заслужений тренер України, в 2009-2012 рр. очолював збірну України з регбі-7, головний тренер харківського «Олімпу» - 8-разового чемпіона України, 5-разового володаря Кубка України. На сьогодні команда РК «Олімп» становить основу національної збірної України.

Спонсором РК «Олімп» виступає президент групи DCH, харківський бізнесмен Олександр Ярославський.