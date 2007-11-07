Харків. 7 листопада. УНІАН. У Харкові може бути створений музей приватних колекцій.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, питання відкриття такої установи сьогодні розглядається в постійних комісіях міської ради.

У першу чергу йдеться про розміщення унікальної колекції українського живопису відомого харківського колекціонера Іллі ЛУЧКІВСЬКОГО.

За інформацією заступника начальника управління культури Дмитра КУЗНЄЦОВА, на даному етапі принципово важливо схвалити відповідне рішення. Це дасть поштовх до створення музею. Сьогоднішні це починання пов`язано із певними труднощами, зокрема, йдеться про пошук відповідного приміщення.

Як відзначив Д.КУЗНЄЦОВ, передбачалося, що колекція може бути розміщена у Харківському національному університеті ім. Каразіна. Але будівля вузу є державною власністю. У свою чергу, музей – комунальна власність міста, і, за словами Д.КУЗНЄЦОВА, це ускладнить фінансування установи.

Питання створення у Харкові музею приватних колекцій планується винести на розгляд чергової сесії Харківської міськради, яка запланована на 21 листопада, повідомляє сайт міськради