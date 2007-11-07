В День пам’яті жертв Голодомору у Харкові пройде телемарафон

Харків. 7 листопада. УНІАН. У загальнонаціональний День пам’яті жертв Голодомору 24 листопада у Харкові проведуть кількагодинний телемарафон.

Як передає “Німецька хвиля, до участі у телевізійному марафоні будуть запрошені науковці, дослідники історії, збирачі інформації та спогадів про далекі трагічні події, їх свідки.

Передбачається також включення телевізійних студій інших обласних центрів України. За словами одного з ініціаторів заходу, заступника голови обласного оргкомітету вшанування пам’яті жертв Голодомору Василя ТРЕТЕЦЬКОГО, „таким чином ми допоможемо харків’янам краще знати свою історію, краще пізнати правду”.

Також планується створення спеціального благодійного фонду, кошти з якого підуть на спорудження меморіалу жертвам голодоморів і політичних репресій.