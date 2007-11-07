Комуністи святкують 7 листопада

Харків. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні комуністи Харківщини відзначають 90-річчя Жовтневої революції.

У ці хвилини у Харкові розпочалася урочиста хода прибічників комунізму. Від площі Конституції колона під червоними прапорами пройде вулицею Сумською до майдану Свободи, де біля підніжжя пам’ятника Леніну має відбутися мітинг.

Після цього в Оперному театрі відбудеться урочисте засідання з нагоди комуністичного свята, а також пройде концерт.