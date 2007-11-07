Аваков вшанував пам’ять жертв Голодомору у Новому Бурлуку

Харків. 7 листопада. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ побував у селі Новий Бурлук Печенізького району, де поклав квіти до Пам`ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, Пам`ятний хрест на місці поховання близько 100 померлих з голоду новобурлучан був виготовлений і встановлений у 2006 році на кошти мешканців села.

Як повідомили керівнику області, у Новому Бурлуку триває робота зі збирання відомостей про події, пов`язані з Голодомором. Цю роботу, в основному, проводять учні місцевої середньої школи.