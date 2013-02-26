Франція посідає 1 місце за обсягом прямих інвестицій в економіку Харківщини

Харків. 26 лютого. УНІАН. Франція посідає перше місце за обсягом прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області.

Про це повідомив сьогодні в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Аленом Ремі перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб.

За його даними, станом на 1 січня 2013 року французькі підприємства інвестували 845 млн. дол., що становить 39% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Зовнішньоторговельний обіг області з Францією за 2012 рік становив 16,3 млн. дол., експортні поставки за аналогічний період становлять 410 тис. дол., імпортні – 15,9 млн. дол.

Відповідаючи на пропозицію про поглиблення зв`язків, Ален Ремі висловив думку, що економічне співробітництво – та частина взаємин Франції з Харківською областю, яка розвинена недостатньо.

«Я тут, щоб розвивати відносини з Харківською областю і з містом. Ви згадали французькі інвестиції у вашу область. Я б сказав, що, незважаючи на наведені вами цифри, цього недостатньо. Як ви знаєте, більше 150 французьких підприємств працюють в Україні. Готуючись до цього візиту, я шукав велике підприємство, яке інвестувало б у Харківську область і Харків, і не знайшов. Це означає, що у ваш регіон інвестують середні і дрібні підприємства. Я хотів би привнести також великі компанії, – підкреслив він. – Це як сніжний ком – якщо є одне підприємство, то інші орієнтуються на нього і теж приходять у регіон. А якщо його немає, то перше обов`язково має з`явитися», - передає слова Посла Франції сайт ХОДА.

Фото прес-служби ХОДА