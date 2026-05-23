Іран і США наближаються до мирної угоди, це питання кількох днів, - Reuters

Протиборчі сторони значно зблизили свої позиції, хоча деякі питання ще належить узгодити.

Іран і США наближаються до укладення певної угоди щодо припинення війни. Про це пише Reuters із посиланням на представників двох країн та пакистанських посередників.

"Досягнуто певного прогресу. Навіть зараз, коли я розмовляю з вами, виконується певна робота. Є ймовірність, що чи то пізніше сьогодні, чи завтра, чи через пару днів, у нас буде що сказати", – сказав журналістам державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Індії.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї своєю чергою заявив, що цього тижня "спостерігається тенденція до зменшення кількості суперечок", хоча все ще є питання, які потребують подальшого обговорення.

"Нам доведеться почекати і подивитися, чим завершиться ситуація в наступні три-чотири дні", – заявив він.

Як пише Reuters, переговори зосереджені на документі з 14 пунктів, запропонованому Іраном. Він охоплює широке коло питань – від свободи судноплавства в Перській затоці до триваючого конфлікту на кордоні Ізраїлю та Лівану, де діє проіранське угруповання "Хезболла".

Своєю чергою США наполягають на вилученні іранських ядерних матеріалів.

"Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю. Протоки мають бути відкритими без плати. Вони повинні здати свій збагачений уран", - заявив Рубіо.

Як писав УНІАН, напередодні авторитетна саудівська газета Al Arabiya повідомила, що Іран та США начебто вже домовилися про припинення війни і про це мають офіційно оголосити в найближчі години. Однак офіційного оголошення так і не відбулося.

Тим часом американські ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа навпаки готується до відновлення бойових дій проти Ірану, попри продовження переговорів.

