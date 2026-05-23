Примирення не буде століттями: Мельник відповів Небензі на запрошення в Москву

На засіданні Радбезу ООН постійний представник України Андрій Мельник різко відповів на запрошення російського колеги Василя Небензі відвідати Москву

Мельник зауважив, що у нього не виникне бажання відвідати російську столицю, передають Новини.Live. Також він виключив будь-яке примирення між двома країнами у найбижчі десятиліття.

"Невпевнений, що в мене буде якесь бажання відвідати Москву, навіть коли Росія буде переможена, навіть після падіння режиму Путіна та виплати репарацій", - сказав Мельник.

Він додав, що навіть після того як нова влада в Росії буде благати про вибачення, а всі російські воєнні злочинці будуть засуджені, примирення між Україною та Росією не буде протягом десятиліть, а можливо і століть.

Дипломат також звинуватив Москву у спробах представити себе "жертвою" на засіданнях Радбезу ООН.

Варто зауважити, що коли Мельник виголошував свою відповідь, Небензя робив вигляд, що не слухає його і заглядав у свій телефон.

Заяви Небензі в ООН

У кінці лютого на засіданні ООН Небензя заявив, що є українцем за походженням і що українці та росіяни "одна нація". "Я українець і у мене таке дивне прізвище... Воно походить від запорізьких козаків. Мій батько - щирий українець і мати теж. Більш щирі, ніж ви... Для нас немає різниці, ми всі одна нація", - висловився тоді Небензя.

13 січня на засіданні Радбезу ООН щодо України Небензя заявляв, що війна проти України триватиме, доки президент України Володимир Зеленський "не схаменеться і не погодиться на реалістичні умови переговорів".

