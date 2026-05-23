Лікарі не встигають стримати вірус Ебола в Конго, а він уже поширюється в Уганді

Спалах лихоманки Ебола важко тримати під контролем через гуманітарну ситуацію в Конго.

У східній частині Демократичної Республіки Конго вірус лихоманки Ебола поширюється швидше, ніж лікарі встигають відстежувати його поширення. Як пише Bloomberg, за один день вдалося відстежити лише кожного п'ятого хворого.

Випадки зараження були в трьох провінціях. Там виявлено не менше 83 підтверджених випадків зараження, 746 ймовірних і 1603 виявлених контактних осіб. При цьому далеко не всі з них перебувають під наглядом. "Це означає, що заходи реагування відстають від самого спалаху", – зазначається в статті.

При цьому ситуацію ускладнює соціальна обстановка в Конго. Вірус був вперше виявлений у віддаленій провінції Ітурі. Родичі чоловіка, який помер від вірусу, вимагають видати їм тіло для поховання. Але лікарі побоюються, що це призведе до ще більшого поширення лихоманки. Між родичами та владою спалахнув конфлікт, були підпалені хустки для лікування хворих. Під час заворушень щонайменше шестеро хворих втекли.

Відзначається також, що спалах викликаний рідкісним штамом вірусу Ебола Бундібугйо, проти якого немає схвалених вакцин або методів лікування з використанням антитіл. "Судячи з усього, вірус циркулював непоміченим у провінції Ітурі протягом декількох місяців, перш ніж влада усвідомила, з чим має справу", – пишуть автори.

Вірус перебрався до Уганди

У суботу Уганда також повідомила про підтвердження трьох нових випадків лихоманки Ебола. Загальна кількість хворих з моменту виявлення вірусу в Уганді 15 травня досягла п'яти осіб, повідомило Reuters.

За даними міністерства охорони здоров'я, це місцевий водій і медичний працівник, а також громадянка сусідньої Демократичної Республіки Конго.

"Міністерство продовжує посилювати епідеміологічний нагляд, веде облік випадків захворювання, відстежує контакти та проводить інформаційно-просвітницьку роботу для стримування спалаху", – йдеться в заяві відомства.

Відразу після підтвердження перших двох випадків захворювання цього тижня Уганда призупинила роботу всього громадського транспорту, що курсує до Демократичної Республіки Конго. Один із перших двох інфікованих не зміг побороти хворобу, що стало першим летальним випадком цього спалаху вірусу в Уганді.

Рекомендації ВООЗ

Додамо, що напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик, пов'язаний зі спалахом захворювання, для Демократичної Республіки Конго підвищено до найвищого рівня.

У рекомендаціях ВООЗ йдеться про те, що країнам слід оперативно розширювати лабораторне тестування, відстеження контактів та роботу з населенням, одночасно узгоджуючи створення "коридорів безпеки", що дозволяють фахівцям безпечно дістатися до постраждалих районів.

Спалах вірусу Ебола - останні новини

Нагадаємо, що спалах вірусу вже міг стати причиною десятків смертей у Конго. Цей штам вірусу раніше фіксували лише двічі: в Уганді у 2007 році та в ДР Конго у 2012 році. При цьому Ебола є одним із найсмертоносніших вірусів у світі – рівень летальності може сягати 90% залежно від доступу до медичної допомоги.

У ВООЗ зазначили, що спалах не відповідає критеріям пандемічної надзвичайної ситуації, але країни, що межують з ДРК, наражаються на високий ризик подальшого поширення вірусу.

