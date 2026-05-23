Уряд збирається вивести з 'тіні' 2 мільйони ухилянтів, які роками не виходять з дому

Чоловіки, які не оновили облікові дані, зараз і не служать в армії, і не працюють в економіці.

Уряд працює над механізмом, який залучить до економіки або до збройних сил близько 2 мільйонів українських чоловіків, які не оновили військово-облікові дані і фактично ховаються від мобілізації. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в ефірі телемарафону.

За його словами, потрібно знайти варіанти, як вивести цих громадян із "сірої зони".

"Ми працюємо з Міністерством оборони для того, щоб цей ресурс залучити в економіку і на потреби сил оборони. Тому що під час військового стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати", – заявив міністр.

Соболев зауважив, що у тих, хто зараз ховається від держави, має бути альтернатива: або офіційне працевлаштування і сплата податків, або служба в армії.

За словами урядовця, зараз українська економіка страждає від нестачі робочих рук, зокрема і в стратегічно важливих галузях, де працівникам гарантована бронь від мобілізації.

"Знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на оборону", – наголосив міністр економіки.

Як писав УНІАН, Кабмін змінив правила бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств, підвищивши мінімальний рівень зарплати для бронювання до 25 941 грн, тоді як для прифронтових територій залишили поріг у 21 618 грн. Також працівників, які мають відстрочку і працюють за сумісництвом, враховуватимуть у бронюванні лише за основним місцем роботи.

Також ми розповідали, що, за словами головкома Олександра Сирського, в межах нової армійської реформи механізм поетапної демобілізації вже визначений командуванням і зараз опрацьовується на рівні бригад, а завершити підготовку рішень планують до кінця травня. Військові, яких звільнять зі служби, отримають відстрочку від повторної мобілізації, тривалість якої залежатиме від часу перебування на фронті.

