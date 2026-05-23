В ОП допустили закінчення війни вже восени, але за однієї умови

Зараз у Путіна є дві цілі у війні - Куп'янськ і Мала Токмачка, каже Подоляк.

Активна фаза війни в Україні теоретично може закінчитися вже цієї осені, якщо російський диктатор побачить нездатність його армії просуватися далі на фронті. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону

Він зазначив, що зараз Володимир Путін проводить свою літню наступальну кампанію, сподіваючись захопити нові території. Однак вже видно, що цей наступ виявився провальним.

"Він проводить літній наступ і вважає, що досягне можливості захопити або Малу Токмачку, або Куп’янськ. У нього ж дві нав’язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни. Тобто зупинка ракетно-дронових обстрілів, зупинка активних бойових дій по лінії фронту, лінія розмежування, заморозка, моніторинг, посередники, які стоять", – каже Подоляк.

За його словами, за такого сценарію можливим стає скасування воєнного стану в Україні та початок підготовки до виборів.

Як писав УНІАН, провал стратегічних планів Росії у війні та серії українських ударів углиб РФ Кремль опинився перед вибором: або згортати війну, або переходити до жорсткішої мобілізаційної та майже радянської моделі держави з обмеженням свобод і примусовою економікою.

Також ми розповідали, що війна в Україні може закінчитися за "корейським сценарієм", коли конфлікт надовго заморожується по фактичній лінії фронту без остаточної мирної угоди і вирішення усіх питань. При цьому Україна отримає шанс на розвиток і зближення з Європою.

