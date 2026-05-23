Росія готується вдарити по Україні 'Орєшніком': Зеленський сказав, куди цілитимуться

Про це свідчать дані української розвідки, а також американських та європейських партнерів.

Українська розвідка отримала дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Перевіряємо цю інформацію", - зауважив він і додав, що наразі наявні ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву.

За даними Зеленського, ворог буде використовувати різне озброєння, в тому числі і балістичні ракети "Орєшнік".

Відео дня

"Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі", - підкреслив глава держави.

Він закликав українців свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора:

"Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями".

У зв'язку з цим глава держави зауважив, що військові готуються відбивати повітряний напад росіян.

"Ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи", - сказав президент.

Він звернув увагу США та Європи на те, що застосування "Орєшніка" та затягування війни є глобальним прикладом і для інших потенційних агресорів.

"Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті", - підкреслив Зеленський.

Також він висловив сподівання, що реакція світу буде не постфактум, а превентивною. Зокрема, за його словами, треба тиснути на Москву, щоб вона не розширювала війну.

Коли Росія била по Україні "Орєшніком"

Росія вперше застосувала ракету "Орєшнік" проти України 21 листопада 2024 року - тоді удар припав по Дніпру.

Вдруге, за даними української влади, РФ використала "Орєшнік" у ніч проти 9 січня 2026 року під час атаки на Львівську область. Це підтверджував президент Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: