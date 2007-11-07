Харківському метро не вистачає 17 млн. грн.

До кінця 2007 р. Харківським метробудівцям необхідно отримати 17 млн.грн., щоб сплатити одержане з Росії устаткування і уникнути штрафів.

Про це повідомив агенції "SQ" перший заступник начальника ДП "Харківський метрополітен" Михайло Пилипчук.

За його словами, якщо гроші будуть виділені, то загальна сума, освоєна на будівництві станції "Олексіївська", складе 90 млн.грн. Вже освоєно близько 73 млн.грн. Зокрема з держбюджету виділено 49,6 млн.грн., 13 млн.грн. - з бюджету Харкова. Харківська міськрада до кінця року планує виділити ще 6 млн.грн.

М.Пилипчук зазначив, що електропідстанція "Олексіївська" була побудована за кошти АТ "Харківобленерго". Вартість будівництва склала 65 млн.грн. Підстанція обслуговує весь район, в якому за останні роки додалося багато кіосків, супермаркетів та інших споживачів електроенергії. За попередніми розрахунками, метрополітен використовуватиме тільки 26% потужності підстанції.

За словами М.Пилипчука, облрада доручила йому розробити обласну програму розвитку метрополітену, згідно з якою облрада зможе виділити кошти на будівництво метро.