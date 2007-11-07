Завтра відкриється фестиваль польської музики

IX відкритий фестиваль польської та української музики імені Кароля Шимановського збере близько 150 юних талантів

Як повідомляє сайт міськради, завтра, 8 листопада, о 14.00 в залі Харківської обласної філармонії (вул. Римарська. 21) відбудеться урочисте відкриття IX відкритого фестивалю польської та української музики імені Кароля Шимановського. Він присвячений 125-річчю від дня народження відомого польського композитора Кароля Шимановського та 75-річчю Дзержинської районної в м. Харкові ради, яка протягом усіх цих років сприяє проведенню фестивалю.

Ініціатори мистецького фестивалю - Харківське товариство польської культури та дитяча музична школа №13 ім. М.Коляди.

Заключний гала-концерт та нагородження переможців відбудеться 11 листопада о 12.00 у залі ДМШ №9 ім. В. Сокальського (вул. Єсеніна, 8).