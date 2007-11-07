Кухарі і кондитери змагатимуться за звання чемпіона

Завтра, 8 листопада, о 12.00 у виставковому комплексі Радмір-Експохол (вул.Ак.Павлова, 271) відбудеться відкриття ІІІ-го Чемпіонату м. Харкова з кулінарного, кондитерського мистецтва та сервісу. В рамках Чемпіонату відбудуться: 9-й конкурс професійної майстерності серед кухарів, кондитерів, барменів і офіціантів міста; фестиваль національних кухонь, які зарекомендували себе на ринку Харкова; виставка обладнання, посуду та інвентаря для підприємств громадського харчування.

У Чемпіонаті братимуть участь близько 50-ти кухарів, кондитерів, барменів, офіціантів кращих ресторанів, барів, кафе і супермаркетів, а також студенти та учні 5-ти навчальних закладів м. Харкова, які готують фахівців для галузі.

Кухарі і кондитери демонструватимуть до 200 найменувань блюд і кулінарних виробів, офіціанти - уміння сервірувати тематичні столи, бармени - професійне мистецтво.