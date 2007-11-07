Об’єднань власників будинків буде більше

Місто готове надавати допомогу бажаючим створювати об`єднання співвласників багатоквартирних будинків

Про це сьогодні на прес-конференції заявив радник Харківського міського голови Роман Нехорошков. Методичну і роз`яснювальну роботу з потенційними керівниками готові проводити співробітники міського відділу ЖБК управління житлового господарства.

Радник міського голови застеріг керівників вже існуючих об`єднань і кооперативів, яким пропонують підписувати ті або інші договори приватні компанії, що хочуть обслуговувати житловий фонд: перед тим, як підписувати проекти договорів, треба провести їх серйозну експертизу.

Присутні на прес-конференції представники деяких ЖБК та ОСББ висловили думку про те, що подібні експерименти недопустимі, коли йдеться про безпеку мешканців. Обслуговувати житло повинні професіонали, якими є представники міських комунальних служб.

У зв`язку з цим Роман Нехорошков піддав жорсткій критиці недавні заяви радника голови Харківської обласної державної адміністрації з економіки про те, що дані суб`єкти господарювання можуть обслуговуватися управляючими компаніями. Зокрема, радником губернатора було відзначено, що два ЖБК вже обслуговуються таким чином – керівництво одного з них, кооперативу «Призма», публічно спростувало цю інформацію під час прес-конференції.

«Подібні заяви некомпетентні і безпідставні, - резюмує радник міського голови. – Які управляючі компанії можна пускати в інженерні споруди, де живуть люди?! Це найсерйозніша інфраструктура: теплові, електричні, газові мережі!.. Ми маємо справу з повною відсутністю розуміння механізмів роботи ЖБК та ОСББ».

Роман Нехорошков особливо підкреслив, що житловий фонд, у тому числі і той, що знаходиться у віданні кооперативів і співвласників, потребує серйозних фінансових вкладень, які, за визначенням, не можуть забезпечити які б то не були управляючі компанії. Наприклад, на майбутній рік міський бюджет планує виділити 20 млн. грн. на ремонт внутрішньоквартальних доріг прибудинкових територій будинків ЖБК та ОСББ. Кошти виділятимуться також на ремонт зовнішнього освітлення, ремонт ліфтів та інше.