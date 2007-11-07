Комуністам потрібна нова революція

Харків. 7 листопада. УНІАН. Про необхідність нової революції заявили сьогодні харківські комуністи, які були головними учасниками ходи і мітингу на майдані Свободи біля підніжжя пам’ятника Леніну.

Акції прибічників комуністичної ідеї були присвячені 90-річчю Жовтневої революції.

«Ми, комуністи, говоримо про те, що нам потрібна нова революція, тому що вирушити в напрямку соціалістичного розвитку можна лише шляхом революційних перетворень. Зрозуміло, що капіталізм просто так не здасться, тому потрібні титанічні зусилля всіх людей , і комуністи будуть домагатися, будуть працювати у цьому напрямку», - сказала, промовляючи на мітингу 1-й секретар Харківського обкому КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

За різними оцінками, в акціях представників лівих сил 7 листопада у Харкові взяло участь кілька тисяч осіб.