Харківщина залишається одним з провідних промислових регіонів України - Добкін

Харків. 5 березня. УНІАН. Харківська область залишається одним з провідних промислових регіонів України.

Про це сказав у своєму звіті на сесії обласної ради голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

Зокрема, зазначив губернатор, за обсягом реалізованої промислової продукції у 2012 році Харківська область посіла 6 місце.

За 2012 рік промисловими підприємствами області реалізовано продукції на суму 60,4 млрд грн., що на 3,5 млрд грн більше, ніж у 2011 році.

«Це дозволило утримати фінансові показники - збільшити кількість підприємств, які працюють з прибутком, на 2,5% і скоротити збитки промислових підприємств на 1,5%. Прибутково працювали 63,8% промислових підприємств, ними отримано 3,4 млрд грн прибутку», - сказав М.Добкін.