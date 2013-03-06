В Києві шукають гроші на харківське метро

Харків. 6 березня. УНІАН. Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України було затверджено новий титул будівництва станції метро «Перемога» в місті Харків.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який взяв участь у засіданні, інформує сайт ХОДА.

Губернатор зазначив, що за підсумками засідання прем`єр-міністр України Микола Азаров дав доручення Міністерству фінансів вишукати гроші на будівництво станції харківського метрополітену.

«Ми ведемо переговори стосовно кредитування будівництва станції метро «Перемога» з Європейським банком реконструкції та розвитку. Крім цього, перший віце-прем`єр-міністр Сергій Арбузов дав доручення Міністерству фінансів відпрацювати питання можливого кредитування будівництва харківського метрополітену українськими банками», - сказав М.Добкін.